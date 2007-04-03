Козак-характерник написав:Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє...
Шо Ти там триндиш? Які ордери на 100к? 100к це 500 кефірів. Двіж на 0.5% по кефіру це прибуток 500уе, а ти збираєш кріхи по 17-30ує на морозиво і радієш як дитина копійкам. Може на споті й лежить в тебе 10к, це не проблема, але не в ордерах.
І Вам доброго дня! Так, збираю на морозиво і радий цьому, це лише Ви мульйонами ворочаєте і ікру бочками їсте, а я так, погуляти вийшов...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Zebra написав:На 11к уже не пойдет, полетит на 15к там за 10к стопов (в том числе на покупку) спрятано - мама не горюй
Да не будет 15...Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время.Кто это г... покупать будет??И на что главное??Биржи сами у себя на нарисованный Тизер нарисуют курс?!Все так же быстро и закончится...мегападением.Не было такого длительного накопления чтобы штурмовать 15К...В прошлом году,киты 4 месяца силы собирали чтоб штурмовать 14К...А тут прям за месяц все готовы оказались,с единоразовым проколом дна в несколько часов...Хороший значит будет шорт..кто не обделается.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos