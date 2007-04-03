osafly написав:

Биржи сами у себя на нарисованный Тизер нарисуют курс?!Все так же быстро и закончится...мегападением

В прошлом году,киты 4 месяца силы собирали чтоб штурмовать 14К...А тут прям за месяц все готовы оказались,с единоразовым проколом дна в несколько часов...Хороший значит будет шорт..кто не обделается

Да не будет 15...Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время.Кто это г... покупать будет??И на что главное??.Не было такого длительного накопления чтобы штурмовать 15К...