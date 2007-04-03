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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14
osafly написав:
Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время
Есть метод, которым это легко делается.Подходят снизу к зоне продаж. а потом резким движением её пересекают.Тогда у продавана отпадает желание продавать и всё остаётся на месте.А потом после загона ещё выше неожиданно сливают.Т о все простаки-игроки остаются на месте, а ММ делает своё дело.Этот теперешний рост практически весь так и проходили.
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