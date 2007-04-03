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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14
osafly написав:
Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время
Есть метод, которым это легко делается.Подходят снизу к зоне продаж. а потом резким движением её пересекают.Тогда у продавана отпадает желание продавать и всё остаётся на месте.А потом после загона ещё выше неожиданно сливают.Т о все простаки-игроки остаются на месте, а ММ делает своё дело.Этот теперешний рост практически весь так и проходили.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:33
Держим шорты, по ходу 10к не будет пока вниз не сходим.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:52
Zebra написав:
Держим шорты, по ходу 10к не будет пока вниз не сходим.
Шорти вже мокрі в декого від переляку...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:57
Ну и что,кто то до сих пор верит в перехай или даже 15К?? Биткоин напоминает деда с ишимической болезнью сердца,каждая тысяча подъема-стенокардия,потемнение в глазах и утрата ориентации..Передых..и снова заползание на один этаж.Вовремя не оденут кислородную маску-полетит с летницы кубарем до 5 этажа
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:58
osafly написав:
Ну и что,кто то до сих пор верит в перехай или даже 15К?? Биткоин напоминает деда с ишимической болезнью сердца,каждая тысяча подъема-стенокардия,потемнение в глазах и утрата ориентации..Передых..и снова заползание на один этаж.Вовремя не оденут кислородную маску-полетит с летницы кубарем до 5 этажа
Налийте йому води!
Тфу ти...віагри...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:03
9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:08
Zebra написав:
9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.
Вітаю, Зьобра!
Сподіваюся Вас попустило і Ви не будете таким підозрілим и злим! Кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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