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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1880188118821883

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время

Есть метод, которым это легко делается.Подходят снизу к зоне продаж. а потом резким движением её пересекают.Тогда у продавана отпадает желание продавать и всё остаётся на месте.А потом после загона ещё выше неожиданно сливают.Т о все простаки-игроки остаются на месте, а ММ делает своё дело.Этот теперешний рост практически весь так и проходили.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Держим шорты, по ходу 10к не будет пока вниз не сходим.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:52

  Zebra написав:Держим шорты, по ходу 10к не будет пока вниз не сходим.

Шорти вже мокрі в декого від переляку... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну и что,кто то до сих пор верит в перехай или даже 15К?? Биткоин напоминает деда с ишимической болезнью сердца,каждая тысяча подъема-стенокардия,потемнение в глазах и утрата ориентации..Передых..и снова заползание на один этаж.Вовремя не оденут кислородную маску-полетит с летницы кубарем до 5 этажа
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:58

  osafly написав:Ну и что,кто то до сих пор верит в перехай или даже 15К?? Биткоин напоминает деда с ишимической болезнью сердца,каждая тысяча подъема-стенокардия,потемнение в глазах и утрата ориентации..Передых..и снова заползание на один этаж.Вовремя не оденут кислородную маску-полетит с летницы кубарем до 5 этажа

Налийте йому води! :) Тфу ти...віагри... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:08

  Zebra написав:9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.

Вітаю, Зьобра! :) Сподіваюся Вас попустило і Ви не будете таким підозрілим и злим! Кайфуєм! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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