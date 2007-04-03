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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1881188218831884

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:09

  Zebra написав:9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.


Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:23

  osafly написав:
  Zebra написав:9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.


Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+


Всю эту возню с подтягиванием к 9,8к дед-старпёр затевает не ради 10к.
Он там уже был два раза. Как думаете, что будет, если старый постучится в 10-ку? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:28

  Vitaka написав:Всю эту возню с подтягиванием к 9,8к дед-старпёр затевает не ради 10к.
Он там уже был два раза. Как думаете, что будет, если старый постучится в 10-ку? :mrgreen:

десятка так десятка, тридцятка так тридцятка... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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