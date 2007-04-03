|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:09
Zebra написав:
9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.
Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:23
osafly написав: Zebra написав:
9300 сработал ордер. Итого ~$500 за два дня напряженных шортов. Теперь сладкий сон.
Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+
Всю эту возню с подтягиванием к 9,8к дед-старпёр затевает не ради 10к.
Он там уже был два раза. Как думаете, что будет, если старый постучится в 10-ку?
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1736
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:28
Vitaka написав:
Всю эту возню с подтягиванием к 9,8к дед-старпёр затевает не ради 10к.
Он там уже был два раза. Как думаете, что будет, если старый постучится в 10-ку?
десятка так десятка, тридцятка так тридцятка...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28511
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|54301
|188858034
|
|
|6949
|1556219
|
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
|
|38
|48064
|
|