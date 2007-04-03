Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:09
Тоже закрылся ночью ордер на 9232.Ждемс 10К+
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:23
Всю эту возню с подтягиванием к 9,8к дед-старпёр затевает не ради 10к.
Он там уже был два раза. Как думаете, что будет, если старый постучится в 10-ку?
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:28
десятка так десятка, тридцятка так тридцятка...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что,в прошлые выходные произошла молниеносная коррекция,на этой неделе-даешь молниеносный рост на 1К! Пора-пора.Торги падают..Хомяк разбегается.Асики ржавеют.Нужен рост!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:45
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что случится в среду??И почему именно рухнем??У Вас монитор вверх ногами??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:58
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