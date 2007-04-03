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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:48
osafly написав: Козак-характерник написав:
Дякую, куме!
Лонганув. Прокачуся в оба боки...
Воха,да вроде рано еще...Я первый шорт буду только на 3+ брать,если дадут,ну или как всегда первый пробный(его называю) по 2.88+-
Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%
рОкета.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01
Козак-характерник написав: osafly написав: Козак-характерник написав:
Дякую, куме!
Лонганув. Прокачуся в оба боки...
Воха,да вроде рано еще...Я первый шорт буду только на 3+ брать,если дадут,ну или как всегда первый пробный(его называю) по 2.88+-
Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%
рОкета.
Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:29
osafly написав:
Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю..
Раз на 8 годин.
Лонги шортам платять. Вже -0.0817%. З плечом 10 це 0.817,а на добу 2, 451. Мабуть квиток на рОкету дорогий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:57
Vitaka написав:
Опять с плєчом? Размєр плєча какой
Звичайно. В мене стабільно плечо 10. На всі пари.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 17 тра, 2020 01:16
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Опять с плєчом? Размєр плєча какой
Звичайно. В мене стабільно плечо 10. На всі пари.
Во как замєчательно! Оказиваєтся в лендлінгє тоже плєчо работаєт!
А єслі плєчо Х100, то ето уже 8,71% в дєнь в валютє!
Правільно?
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