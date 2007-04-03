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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1882188318841885

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:48

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Дякую, куме! :) Лонганув. Прокачуся в оба боки... :)


Воха,да вроде рано еще...Я первый шорт буду только на 3+ брать,если дадут,ну или как всегда первый пробный(его называю) по 2.88+-

Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%

рОкета. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Дякую, куме! :) Лонганув. Прокачуся в оба боки... :)


Воха,да вроде рано еще...Я первый шорт буду только на 3+ брать,если дадут,ну или как всегда первый пробный(его называю) по 2.88+-

Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%

рОкета. :)


Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю.. :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:29

  osafly написав:Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю.. :lol:

Раз на 8 годин. :) Лонги шортам платять. Вже -0.0817%. З плечом 10 це 0.817,а на добу 2, 451. Мабуть квиток на рОкету дорогий. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:35

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю.. :lol:

Раз на 8 годин. :) Лонги шортам платять. Вже -0.0817%. З плечом 10 це 0.817,а на добу 2, 451. Мабуть квиток на рОкету дорогий. :)

Опять с плєчом? Размєр плєча какой :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:57

  Vitaka написав:Опять с плєчом? Размєр плєча какой :D

Звичайно. В мене стабільно плечо 10. На всі пари.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:16

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Опять с плєчом? Размєр плєча какой :D

Звичайно. В мене стабільно плечо 10. На всі пари.

Во как замєчательно! Оказиваєтся в лендлінгє тоже плєчо работаєт!
А єслі плєчо Х100, то ето уже 8,71% в дєнь в валютє!
Правільно? :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:46

  Vitaka написав:Во как замєчательно! Оказиваєтся в лендлінгє тоже плєчо работаєт!
А єслі плєчо Х100, то ето уже 8,71% в дєнь в валютє!
Правільно? :D

так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:58

  Козак-характерник написав:Раз на 8 годин. :) Лонги шортам платять. Вже -0.0817%. З плечом 10 це 0.817,а на добу 2, 451. Мабуть квиток на рОкету дорогий. :)


Да нах..такой лонг нужен..Я понимаю за шорт платить-это одно и то,на маржиналке,ставка по XTZ одна из самых низких-3.65% годовых,подчеркиваю-годовых!А тут еще за лонг платить такие конские комиссии..Мало того,вдруг рынок развернется...Ну захотелось тебе в короткий лонг по этой монете-возьми ее на свои.Плечо для лонга да еще на таком рынке-это уже извращение :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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