Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%
рОкета.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:48
Я не про шорт. На лонг встав. Прокачуся туди-сюди. Лонг-шорт. Ставка фінансування -0.0741%
рОкета.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01
Точно,заклинило меня...Лонг с шортом попутал..А чего ставка такая конская?? 0.0741-это в день я так понимаю??Чи це тобі платять??Я все фьючи на спот натягиваю..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:29
Раз на 8 годин. Лонги шортам платять. Вже -0.0817%. З плечом 10 це 0.817,а на добу 2, 451. Мабуть квиток на рОкету дорогий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:35
Опять с плєчом? Размєр плєча какой
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:57
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:16
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:46
так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:58
Да нах..такой лонг нужен..Я понимаю за шорт платить-это одно и то,на маржиналке,ставка по XTZ одна из самых низких-3.65% годовых,подчеркиваю-годовых!А тут еще за лонг платить такие конские комиссии..Мало того,вдруг рынок развернется...Ну захотелось тебе в короткий лонг по этой монете-возьми ее на свои.Плечо для лонга да еще на таком рынке-это уже извращение
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:14
Помилився, коли ставка відємна, то шорти лонгам платять. І навпаки, коли позитивна лонги шортам. Закрив лонг 2.665. +78$ на морозиво! Дивимося далі, де можна поласувти смачненьким...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|