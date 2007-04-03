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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:51
airmax78 написав:
Я тоже так рынок: щипал-щипал, щипал-щипал. А потом меня раз... и обнулило. За месяц просадки..
Не дотримувалися ризик-менеджменту і не хеджували ризики, тому і обнулило.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:15
Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.
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Zebra
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:45
Zebra написав:
Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.
И какая по Вашему ближайшая цель после 10300?? 10900-11К??
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:34
2...3 недели ходу, и примерно +30% от уровня 9,3к.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:00
osafly написав: Zebra написав:
Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.
И какая по Вашему ближайшая цель после 10300?? 10900-11К??
Выше значительно, как минимум 12к
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