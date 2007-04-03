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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1883188418851886

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:51

  airmax78 написав:Я тоже так рынок: щипал-щипал, щипал-щипал. А потом меня раз... и обнулило. За месяц просадки..

Не дотримувалися ризик-менеджменту і не хеджували ризики, тому і обнулило.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:15

Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:45

  Zebra написав:Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.


И какая по Вашему ближайшая цель после 10300?? 10900-11К??
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2...3 недели ходу, и примерно +30% от уровня 9,3к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:00

  osafly написав:
  Zebra написав:Вот это движение наверх битка, ещё не бычье. Нужен пробой 10к, можно смело по 10300 например брать в лонг с плечем и ставить стоп.


И какая по Вашему ближайшая цель после 10300?? 10900-11К??

Выше значительно, как минимум 12к
Zebra
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