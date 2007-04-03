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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У тех кто шортит биткоин - нет сердца.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:36
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уровень 10к подпирается (9к вниз не пробили) - шортить опасно.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:07
З хеджуванням і ризик-менеджментом, ризик прийнятний. Мати маржу достатню і лєсєнкою усередняти шорт, мати декілька лонгів на протихід. Все пучком!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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