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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1884188518861887

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У тех кто шортит биткоин - нет сердца.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:36

  Козак-характерник написав:В разі чого усереднятиму порціями.

Гаплик третьому депо.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уровень 10к подпирается (9к вниз не пробили) - шортить опасно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:07

  Zebra написав:Уровень 10к подпирается (9к вниз не пробили) - шортить опасно.

З хеджуванням і ризик-менеджментом, ризик прийнятний. Мати маржу достатню і лєсєнкою усередняти шорт, мати декілька лонгів на протихід, не грати на усю кАтлєту. Все пучком! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:16

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Уровень 10к подпирается (9к вниз не пробили) - шортить опасно.

З хеджуванням і ризик-менеджментом, ризик прийнятний. Мати маржу достатню і лєсєнкою усередняти шорт, мати декілька лонгів на протихід, не грати на усю кАтлєту. Все пучком! :)

Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 :lol: И бєз стопов... Ну шоб маніпуля не годувать.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:43

  Vitaka написав:Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 :lol:

Ми вже балакали про розбіжності в розумінні, що є плече 10.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:19

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 :lol:

Ми вже балакали про розбіжності в розумінні, що є плече 10.


Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не мешайте Казаку "плести сети" :lol: :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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