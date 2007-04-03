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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У тех кто шортит биткоин - нет сердца.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:36
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уровень 10к подпирается (9к вниз не пробили) - шортить опасно.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:07
З хеджуванням і ризик-менеджментом, ризик прийнятний. Мати маржу достатню і лєсєнкою усередняти шорт, мати декілька лонгів на протихід, не грати на усю кАтлєту. Все пучком!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:16
Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 И бєз стопов... Ну шоб маніпуля не годувать.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:43
Ми вже балакали про розбіжності в розумінні, що є плече 10.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:19
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не мешайте Казаку "плести сети"
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:07
А я зараз підтискаю і усередняю шорт і при проливах тут же фіксую профіт найменший. І по новій перезаходжу, якщо знов виростає. Ця бульбашка лусне в будь який момент, а в мене шорт диверсифікований по різним монетам. Я по рівням їх частково і закриваю по черзі. І частину ризиків лонгами перекрив по деяким позиціям. Не збираюся ловити куш, відриваю шматочками. Стабільно на морозиво. Ну а обвалиться нахрєн і тут я не прогадав. Диверсифікай і хеджування на всі боки, а в перервах щипаю мясо кита.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, не просто фіксую профіт, а профіт с плєчом Х10!
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