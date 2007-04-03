Vitaka написав:КХ, не просто фіксую профіт, а профіт с плєчом Х10!
По тій частині, що задіяв при відкритті позиції, так плечо 10. Я вже казав і скрін додавав, як це на фючах називають. Можете далі приколюватися... Точніше треба мені було сказати, що налаштування РІВНЯ кредитного плеча *10. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B6%D0%B0
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.