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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1885188618871888

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 :lol:

Ми вже балакали про розбіжності в розумінні, що є плече 10.



АААААААААААААААААААА!!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:10

  Vitaka написав:КХ, не просто фіксую профіт, а профіт с плєчом Х10!

По тій частині, що задіяв при відкритті позиції, так плечо 10. Я вже казав і скрін додавав, як це на фючах називають. Можете далі приколюватися... :) Точніше треба мені було сказати, що налаштування РІВНЯ кредитного плеча *10. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B6%D0%B0
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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