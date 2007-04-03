АААААААААААААААААААА!!!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:10
По тій частині, що задіяв при відкритті позиції, так плечо 10. Я вже казав і скрін додавав, як це на фючах називають. Можете далі приколюватися... Точніше треба мені було сказати, що налаштування РІВНЯ кредитного плеча *10.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:39
Начинаю понемногу шортить. Если сейчас у кого-нибудь из китов сдадут нервы и начнет закрывать позицию - красная сопля где-нибудь до 9`400 очень может быть. А вообще, как по-мне - классическая "чашка". Поэтому, при пробити 10`000 имеет смысл сразу развернуться - первая цель 12`500 гарантирована... ИМХО.
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