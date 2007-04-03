АААААААААААААААААААА!!!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:10
По тій частині, що задіяв при відкритті позиції, так плечо 10. Я вже казав і скрін додавав, як це на фючах називають. Можете далі приколюватися... Точніше треба мені було сказати, що налаштування РІВНЯ кредитного плеча *10.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:39
Начинаю понемногу шортить. Если сейчас у кого-нибудь из китов сдадут нервы и начнет закрывать позицию - красная сопля где-нибудь до 9`400 очень может быть. А вообще, как по-мне - классическая "чашка". Поэтому, при пробити 10`000 имеет смысл сразу развернуться - первая цель 12`500 гарантирована... ИМХО.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00
Кефириум подорожал, но...
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что за подозрительное молчание? все лонгисты срубили бабла и напились шампанского?
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:14
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:59
Дослідницькі центри у Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та Іспанії повідомляють, що їхні суперкомп’ютери зламали. На них встановлюється ПЗ для прихованого майнінгу криптовалют.
За попередніми висновками Cado Security, зловмисники викрали облікові дані дослідників, які працювали в університетах Канади, Китаю та Польщі й брали участь у міжнародних програмах (тож мали доступ до кластерів з різних центрів). Хакери змогли під’єднатись до кластерів через SSH і використати вразливість CVE-2019-15666. Це дозволило отримали root-доступ і розгорнути застосунки для майнінгу криптовалюти Monero (XMR).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:13
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:14
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