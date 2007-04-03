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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1886188718881889>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Та як же не на усю катлєту, єслі з плєчом Х10 :lol:

Ми вже балакали про розбіжності в розумінні, що є плече 10.



АААААААААААААААААААА!!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:10

  Vitaka написав:КХ, не просто фіксую профіт, а профіт с плєчом Х10!

По тій частині, що задіяв при відкритті позиції, так плечо 10. Я вже казав і скрін додавав, як це на фючах називають. Можете далі приколюватися... :) Точніше треба мені було сказати, що налаштування РІВНЯ кредитного плеча *10. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B6%D0%B0
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:39

Зображення
Начинаю понемногу шортить. Если сейчас у кого-нибудь из китов сдадут нервы и начнет закрывать позицию - красная сопля где-нибудь до 9`400 очень может быть. А вообще, как по-мне - классическая "чашка". Поэтому, при пробити 10`000 имеет смысл сразу развернуться - первая цель 12`500 гарантирована... ИМХО.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00

Кефириум подорожал, но...

https://forklog.com/ethereum-podorozhal ... -pozitsij/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что за подозрительное молчание? все лонгисты срубили бабла и напились шампанского?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:14

  OptiX написав:что за подозрительное молчание? все лонгисты срубили бабла и напились шампанского?

Ну, торгуєм с плєчом Х5, без стопов... :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:59

Дослідницькі центри у Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та Іспанії повідомляють, що їхні суперкомп’ютери зламали. На них встановлюється ПЗ для прихованого майнінгу криптовалют.

За попередніми висновками Cado Security, зловмисники викрали облікові дані дослідників, які працювали в університетах Канади, Китаю та Польщі й брали участь у міжнародних програмах (тож мали доступ до кластерів з різних центрів). Хакери змогли під’єднатись до кластерів через SSH і використати вразливість CVE-2019-15666. Це дозволило отримали root-доступ і розгорнути застосунки для майнінгу криптовалюти Monero (XMR).
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:13

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:позицію під подальший рух ціни маю 8)

Рух угору?

до діда коротка

шорт ХРиПлого по кросу - зафіксувався, зараз біток - лімітний на 9,4к
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:14

  OptiX написав:что за подозрительное молчание? все лонгисты срубили бабла и напились шампанского?

Настоящие лонгисты готовятся срубить много бабла :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra
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