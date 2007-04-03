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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
57% вниз, 43% вверх
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:39
О,да!Да это теперь не Эдуард,его нужно Баба Рамой назвать сыном Утренней росы и Мохнорылого Оленя.Новый криптомессия объявился на горизонте с феноменальным прогнозом Добрый дэнь-Я олень!Буду з Вами цілий день
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:49
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:30
Поле чудес
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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