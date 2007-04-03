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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1886188718881889

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

57% вниз, 43% вверх
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:39

  Zebra написав:57% вниз, 43% вверх


:mrgreen: О,да!Да это теперь не Эдуард,его нужно Баба Рамой назвать :lol: сыном Утренней росы и Мохнорылого Оленя.Новый криптомессия объявился на горизонте с феноменальным прогнозом :D Добрый дэнь-Я олень!Буду з Вами цілий день
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:49

  osafly написав:Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!

Повторил мантру: доллару фсьо, биткоэн заменит фсьо!
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:30

Поле чудес

  Vitaka написав:
  osafly написав:Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!

Повторил мантру: доллару фсьо, биткоэн заменит фсьо!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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