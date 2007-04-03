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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07
Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19
57% вниз, 43% вверх
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Zebra
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:39
Zebra написав:
57% вниз, 43% вверх
О,да!Да это теперь не Эдуард,его нужно Баба Рамой назвать
сыном Утренней росы и Мохнорылого Оленя.Новый криптомессия объявился на горизонте с феноменальным прогнозом
Добрый дэнь-Я олень!Буду з Вами цілий день
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:49
osafly написав:
Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!
Повторил мантру: доллару фсьо, биткоэн заменит фсьо!
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Vitaka
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:30
Vitaka написав: osafly написав:
Ну и что этот пиз..бол нового рассказал??Как всегда-ни о чем.Информбюро недоделанное!
Повторил мантру: доллару фсьо, биткоэн заменит фсьо!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:27
Дедушка принял виагры! Лонгистам внимание, шортистам приготовиться!
Зебра, тизер печатают?
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Vitaka
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:51
2ой день качели на грани фола т.е. 10к, а здесь тишина...
Козаче, ти там мороженого не об'ївся? ))
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OptiX
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:19
Тезер пошёл в минус.
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phantom_systems
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:45
phantom_systems написав:
Тезер пошёл в минус.
-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:56
osafly написав: phantom_systems написав:
Тезер пошёл в минус.
-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
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phantom_systems
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