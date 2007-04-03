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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59
phantom_systems написав: osafly написав: phantom_systems написав:
Тезер пошёл в минус.
-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
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Zebra
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:09
Zebra написав: phantom_systems написав:
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
Может закончиться задёргом выше 10к для сноса стопов и сливом.
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phantom_systems
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