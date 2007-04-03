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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59
phantom_systems написав: osafly написав: phantom_systems написав:
Тезер пошёл в минус.
-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:09
Zebra написав: phantom_systems написав:
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
Может закончиться задёргом выше 10к для сноса стопов и сливом.
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phantom_systems
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
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osafly
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:54
osafly написав:
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Вітаю, куме!
Кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:09
Козак-характерник написав: osafly написав:
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Вітаю, куме!
Кайфуєм!
Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить
Но чувствую-хренушки
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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