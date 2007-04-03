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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1887188818891890

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Тезер пошёл в минус.


-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.

Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.

Были такие паузы. Пока что затишье.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:09

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.

Были такие паузы. Пока что затишье.

Может закончиться задёргом выше 10к для сноса стопов и сливом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...

Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:54

  osafly написав:OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...

Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!

Вітаю, куме! :) Кайфуєм! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:09

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...

Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!

Вітаю, куме! :) Кайфуєм! :)


Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить :lol: Но чувствую-хренушки
Зображення
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osafly
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