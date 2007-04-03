Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59
phantom_systems написав: osafly написав: phantom_systems написав:
Тезер пошёл в минус.
-0.02%?? Как было 9млрд.так и есть.Это разве минус.
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
Zebra
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:09
Zebra написав: phantom_systems написав:
Даже если считать, что он уже два дня не растёт, это тоже звоночек.
Были такие паузы. Пока что затишье.
Может закончиться задёргом выше 10к для сноса стопов и сливом.
phantom_systems
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-
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osafly
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:54
osafly написав:
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Вітаю, куме!
Кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:09
Козак-характерник написав: osafly написав:
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Вітаю, куме!
Кайфуєм!
Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить
Но чувствую-хренушки
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-
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osafly
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:02
Все замерло...
Похоже, следующий штурм 10'000 будет решающий: либо пробиваем и в космос, либо пойдет коррекция. ИМХО
sleazy
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:48
sleazy написав:
Все замерло...
Похоже, следующий штурм 10'000 будет решающий: либо пробиваем и в космос, либо пойдет коррекция. ИМХО
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28572
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:02
Ордер на 9325 сработал, хорошо. Посмотрим, что дальше.
phantom_systems
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:04
Блин,всегда это вошканье в пределах 100-150$ заканчивается сливом или коррекцией,а не выходом вверх,в который раз..Днем сработали ордера в шорт по XTZ 2.88 и Link 4.13 со следующим предполагаемым добором позиции на 3.08 и 4.32 соответственно..Но судя по всему,следующие цели добора и усреднения шорта пока отодвигаются(или отменяются) Планировал "длинный" шорт по этим монетам
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-
https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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