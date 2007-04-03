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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:09
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:54
Вітаю, куме! Кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:09
Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить Но чувствую-хренушки
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:02
Все замерло...
Похоже, следующий штурм 10'000 будет решающий: либо пробиваем и в космос, либо пойдет коррекция. ИМХО
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:48
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Блин,всегда это вошканье в пределах 100-150$ заканчивается сливом или коррекцией,а не выходом вверх,в который раз..Днем сработали ордера в шорт по XTZ 2.88 и Link 4.13 со следующим предполагаемым добором позиции на 3.08 и 4.32 соответственно..Но судя по всему,следующие цели добора и усреднения шорта пока отодвигаются(или отменяются) Планировал "длинный" шорт по этим монетам
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:07
Аналогічно. Закрив колекцію ордерів XTZ, BNB, XLM, BTC, ZEC, LINK, ADA. Були невеличкі ордери і диверсифікай по всім позиціям. Ітого 371$ на морозиво! Бум дивитися далі, де можна смачненьким поласувати.
П.С. Залишилися не закритими шорт по монеро і кефіру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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