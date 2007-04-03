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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Над битокиновыми шортилками висит проклятье Сатоши. Вы заплатите за свои шорты штанами.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42
Вчера курс биткоина упал до 0 на бирже BitMEX. После этого она ушла в оффлайн и начала сервисные работы, позже биржа восстановила работу.
Против криптобиржи BitMEX подан иск от одной из компаний.
Торговая площадка и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком, отмывании денег и другой незаконной деятельности. Значительная часть трейдеров на площадке из США. «Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске
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