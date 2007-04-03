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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1888188918901891

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Над битокиновыми шортилками висит проклятье Сатоши. Вы заплатите за свои шорты штанами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42

Вчера курс биткоина упал до 0 на бирже BitMEX. После этого она ушла в оффлайн и начала сервисные работы, позже биржа восстановила работу.
Против криптобиржи BitMEX подан иск от одной из компаний.
Торговая площадка и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком, отмывании денег и другой незаконной деятельности. Значительная часть трейдеров на площадке из США. «Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Слил очередную порцию OMG по 1.2952.Отрабатывает как по часам.Вот что памп животворящий делает!Ему пофиг что весь рынок падает,если пампят-значит пампят не смотря ни на что.Последняя цель-1.46 поставил-ниже уровня даже,но то уже таке...Если не дойдет-не расстроюсь.Слил эту бульбашку на 90%.Доволен :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:18

  osafly написав:Слил очередную порцию OMG по 1.2952.Отрабатывает как по часам.Вот что памп животворящий делает!Ему пофиг что весь рынок падает,если пампят-значит пампят не смотря ни на что.Последняя цель-1.46 поставил-ниже уровня даже,но то уже таке...Если не дойдет-не расстроюсь.Слил эту бульбашку на 90%.Доволен :lol:

Я не могу понять: кто формирует спрос на такое г0вно? Кому и зачем оно нужно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну,почему г)вно..OMG раньше была неплохой монетой с приличной капитализацией в топ 30,а потом ее дампанули и затолкали под плинтус.Брать на дне в долгосрок-нормально,не биткоином единым..Вам не все равно на чем делать USDT??В чем и заключается преимущество корзины...Когда биткоин во флете,у тебя то тут,то там лопается попкорн в микроволновке.Что плохого?? Ты постоянно в "гуще событий" Конечно геморно за всем этим следить,но так-даже интереснее.
osafly
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