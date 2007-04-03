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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Над битокиновыми шортилками висит проклятье Сатоши. Вы заплатите за свои шорты штанами.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42
Вчера курс биткоина упал до 0 на бирже BitMEX. После этого она ушла в оффлайн и начала сервисные работы, позже биржа восстановила работу.
Против криптобиржи BitMEX подан иск от одной из компаний.
Торговая площадка и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком, отмывании денег и другой незаконной деятельности. Значительная часть трейдеров на площадке из США. «Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске
+50грн !
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Слил очередную порцию OMG по 1.2952.Отрабатывает как по часам.Вот что памп животворящий делает!Ему пофиг что весь рынок падает,если пампят-значит пампят не смотря ни на что.Последняя цель-1.46 поставил-ниже уровня даже,но то уже таке...Если не дойдет-не расстроюсь.Слил эту бульбашку на 90%.Доволен
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:18
Я не могу понять: кто формирует спрос на такое г0вно? Кому и зачем оно нужно?
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну,почему г)вно..OMG раньше была неплохой монетой с приличной капитализацией в топ 30,а потом ее дампанули и затолкали под плинтус.Брать на дне в долгосрок-нормально,не биткоином единым..Вам не все равно на чем делать USDT??В чем и заключается преимущество корзины...Когда биткоин во флете,у тебя то тут,то там лопается попкорн в микроволновке.Что плохого?? Ты постоянно в "гуще событий" Конечно геморно за всем этим следить,но так-даже интереснее.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:51
Абсолютное большинство альтов клепается с одной единственной целью - выдурить биток у буратин, играя не желании оных его преумножить. У таких альтов даже торговых пар с фиатом нет.
Не готов комментировать конкретно Омис, но вообще гораздо легче перечислить альты, за которыми есть технологии - ethereum, ripple, eos, zcash, iota, monero, cardano. Есть еще binance coin и usdt, являющиеся не ноу-хау, а неким подобием депозитарных расписок реальных активов. Ну может пару стОящих монет упустил. А все остальное - тупо скам, единственным мотивом создания которого быстро переложиться в биток (ну и дальше уже по желанию)
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вы не поверете,но все что Вы перечислили-у меня присутствует в портфеле..Ну,а из коинов говно...как Вы их называете,был еще OMG-ZRX и Waves(до сих пор) Чтоб зарабатывать на рынке,не обязательно должны присутствовать технологии и смысл там-где он отсутствует вообще.Не ищите черную кошку в черной комнате,особенно-когда ее там нет.Просто играйте в казино,как все мы здесь.
Казак,ты где??Ты шорт держишь,чи не??Рынок падла падать начал...Решили лонгустов потрусить,перед решающим задергом выше 10,чтоб те обделались и сбросили монеты..Не верю в глобальное падение.Рано еще...Еще месяц можно граться в туземун..Осень такого шанса не даст...Не верю поэтому в падение.
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