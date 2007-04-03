zРадио написав:osafly написав:Ну,почему г)вно..OMG раньше была неплохой монетой с приличной капитализацией в топ 30,а потом ее дампанули и затолкали под плинтус.Брать на дне в долгосрок-нормально,не биткоином единым..Вам не все равно на чем делать USDT??В чем и заключается преимущество корзины...Когда биткоин во флете,у тебя то тут,то там лопается попкорн в микроволновке.Что плохого?? Ты постоянно в "гуще событий" Конечно геморно за всем этим следить,но так-даже интереснее.
Абсолютное большинство альтов клепается с одной единственной целью - выдурить биток у буратин, играя не желании оных его преумножить. У таких альтов даже торговых пар с фиатом нет.
Не готов комментировать конкретно Омис, но вообще гораздо легче перечислить альты, за которыми есть технологии - ethereum, ripple, eos, zcash, iota, monero, cardano. Есть еще binance coin и usdt, являющиеся не ноу-хау, а неким подобием депозитарных расписок реальных активов. Ну может пару стОящих монет упустил. А все остальное - тупо скам, единственным мотивом создания которого быстро переложиться в биток (ну и дальше уже по желанию)
OMG совсем не мусорная монета.Её разрабы входили в число групп, поддерживающих разработку т н Плазмы (Бутерин там же).В прошлом году проект Плазмы перестал существовать из за недостаточности финансирования.Возможно поэтому у монеты не лучшие времена.Она сместилась в коинмаркеткапе пониже.В принципе я её не хвалю, но уж от догов точно отличается в лучшую сторону