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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1889189018911892

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:01

  zРадио написав:
  osafly написав:Ну,почему г)вно..OMG раньше была неплохой монетой с приличной капитализацией в топ 30,а потом ее дампанули и затолкали под плинтус.Брать на дне в долгосрок-нормально,не биткоином единым..Вам не все равно на чем делать USDT??В чем и заключается преимущество корзины...Когда биткоин во флете,у тебя то тут,то там лопается попкорн в микроволновке.Что плохого?? Ты постоянно в "гуще событий" Конечно геморно за всем этим следить,но так-даже интереснее.


Абсолютное большинство альтов клепается с одной единственной целью - выдурить биток у буратин, играя не желании оных его преумножить. У таких альтов даже торговых пар с фиатом нет.

Не готов комментировать конкретно Омис, но вообще гораздо легче перечислить альты, за которыми есть технологии - ethereum, ripple, eos, zcash, iota, monero, cardano. Есть еще binance coin и usdt, являющиеся не ноу-хау, а неким подобием депозитарных расписок реальных активов. Ну может пару стОящих монет упустил. А все остальное - тупо скам, единственным мотивом создания которого быстро переложиться в биток (ну и дальше уже по желанию)


OMG совсем не мусорная монета.Её разрабы входили в число групп, поддерживающих разработку т н Плазмы (Бутерин там же).В прошлом году проект Плазмы перестал существовать из за недостаточности финансирования.Возможно поэтому у монеты не лучшие времена.Она сместилась в коинмаркеткапе пониже.В принципе я её не хвалю, но уж от догов точно отличается в лучшую сторону :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:48

  osafly написав:Казак,ты где??Ты шорт держишь,чи не??Рынок падла падать начал...Решили лонгустов потрусить,перед решающим задергом выше 10,чтоб те обделались и сбросили монеты..

Торгую. Закрив всі позиції по шортам. Поки на заборі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Казак,ты где??Ты шорт держишь,чи не??Рынок падла падать начал...Решили лонгустов потрусить,перед решающим задергом выше 10,чтоб те обделались и сбросили монеты..

Торгую. Закрив всі позиції по шортам. Поки на заборі.

А OMG шортить?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:54

  Vitaka написав:А OMG шортить?

Ні, не граюся таким. Перезайшов трошки на шорт кефіра по 200.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:16

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Извиняюсь, свежий прогноз вам в ленту c TradingView... )
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:29

  osafly написав:Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить :lol: Но чувствую-хренушки
Зображення


Поздравляю :!: OMG залистили на коинбейс и цена рванула выше 2.Никогда не знаешь, где соломку постелить.денежки были в руках, а теперь их нету.Знаю. проходили, много не пей. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:А OMG шортить?

Теоретически после вертикального взлёта - да.Но в реали никто не знает конечной цели.Рост по фибам может быть от 0,618 до 4...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:52

Почав шортити QTUM, IOST, ZEC.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:57

  Козак-характерник написав:Почав шортити QTUM, IOST, ZEC.

Как вы это все отслеживаете? А главное - зачем?? Неужели одного товара мало с плечом?.. :shock:
sleazy
 
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