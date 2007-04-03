Как вы это все отслеживаете? А главное - зачем?? Неужели одного товара мало с плечом?..
Дивлюся, що зросло на 5-10%. Поступово лєсєнкою усередняю. Торгую потихеньку, беру 1-2% на відкатах, щоб з найменшим ризиком. ONT добавив на шорт. Просто торгую, не чекаю туземунів, а беру тут і зараз на морозиво. На фючах лише 24 монети, що доступні для шорту, не так багато відслідковувати. Те, що зроосло, можна приглядатися до шорту. Не важливо, яким лайном торгувати. Жити по новому - інтрадей і скальп. Я вийшов із секти туземунерів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.