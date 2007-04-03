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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1890189118921893

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:13

  sleazy написав:
  Козак-характерник написав:Почав шортити QTUM, IOST, ZEC.

Как вы это все отслеживаете? А главное - зачем?? Неужели одного товара мало с плечом?.. :shock:

Дивлюся, що зросло на 5-10%. Поступово лєсєнкою усередняю. Торгую потихеньку, беру 1-2% на відкатах, щоб з найменшим ризиком. ONT добавив на шорт. Просто торгую, не чекаю туземунів, а беру тут і зараз на морозиво. :) На фючах лише 24 монети, що доступні для шорту, не так багато відслідковувати. Те, що зроосло, можна приглядатися до шорту. Не важливо, яким лайном торгувати. Жити по новому - інтрадей і скальп. Я вийшов із секти туземунерів. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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биточек все никак из канала не выйдет
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:10

  Кучинелли написав:
  Vitaka написав:А OMG шортить?

Теоретически после вертикального взлёта - да.Но в реали никто не знает конечной цели.Рост по фибам может быть от 0,618 до 4...

Та отщипнул на мороженное :)
Наблюдаю пока... Если рванет - снова вдену шорты :D
Там ZRX клин рисует. Токо не понятно где дорисует.
Vitaka
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