Как вы это все отслеживаете? А главное - зачем?? Неужели одного товара мало с плечом?..
Дивлюся, що зросло на 5-10%. Поступово лєсєнкою усередняю. Торгую потихеньку, беру 1-2% на відкатах, щоб з найменшим ризиком. ONT добавив на шорт. Просто торгую, не чекаю туземунів, а беру тут і зараз на морозиво. На фючах лише 24 монети, що доступні для шорту, не так багато відслідковувати. Те, що зроосло, можна приглядатися до шорту. Не важливо, яким лайном торгувати. Жити по новому - інтрадей і скальп. Я вийшов із секти туземунерів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Кучинелли написав:Поздравляю OMG залистили на коинбейс и цена рванула выше 2.Никогда не знаешь, где соломку постелить.денежки были в руках, а теперь их нету.Знаю. проходили, много не пей.
Я FOMO не страдаю..Всех денег с рынка не забрать.Мне вполне хватило.1.48 последние сделки.Она и 3+ даже в прошлом году кажись была..Лучше зафиксироваться раньше-чем никогда...и иметь реальный +,чем потенциальный - Тут вообще никто многие альты совсэм не признают,так и сидят....не скажу что делают на биткоин...(но фраза эта-весьма не культурная,с сексуальным подтекстом )
Кучинелли написав:Поздравляю OMG залистили на коинбейс и цена рванула выше 2.Никогда не знаешь, где соломку постелить.денежки были в руках, а теперь их нету.Знаю. проходили, много не пей.
Я FOMO не страдаю..Всех денег с рынка не забрать.Мне вполне хватило.1.48 последние сделки.Она и 3+ даже в прошлом году кажись была..Лучше зафиксироваться раньше-чем никогда...и иметь реальный +,чем потенциальный - Тут вообще никто многие альты совсэм не признают,так и сидят....не скажу что делают на биткоин...(но фраза эта-весьма не культурная,с сексуальным подтекстом )
Согласен в основном с написанным.Я только альтами. биток не даёт ни такой прибыли ни адреналина.Но твой случай кумедный. однако.Честно - у меня такое было раза три Поэтому стоит интересоваться фундаментом монет. кот имеешь.