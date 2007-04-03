Как вы это все отслеживаете? А главное - зачем?? Неужели одного товара мало с плечом?..
Дивлюся, що зросло на 5-10%. Поступово лєсєнкою усередняю. Торгую потихеньку, беру 1-2% на відкатах, щоб з найменшим ризиком. ONT добавив на шорт. Просто торгую, не чекаю туземунів, а беру тут і зараз на морозиво. На фючах лише 24 монети, що доступні для шорту, не так багато відслідковувати. Те, що зроосло, можна приглядатися до шорту. Не важливо, яким лайном торгувати. Жити по новому - інтрадей і скальп. Я вийшов із секти туземунерів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Кучинелли написав:Поздравляю OMG залистили на коинбейс и цена рванула выше 2.Никогда не знаешь, где соломку постелить.денежки были в руках, а теперь их нету.Знаю. проходили, много не пей.
Я FOMO не страдаю..Всех денег с рынка не забрать.Мне вполне хватило.1.48 последние сделки.Она и 3+ даже в прошлом году кажись была..Лучше зафиксироваться раньше-чем никогда...и иметь реальный +,чем потенциальный - Тут вообще никто многие альты совсэм не признают,так и сидят....не скажу что делают на биткоин...(но фраза эта-весьма не культурная,с сексуальным подтекстом )
Кучинелли написав:Поздравляю OMG залистили на коинбейс и цена рванула выше 2.Никогда не знаешь, где соломку постелить.денежки были в руках, а теперь их нету.Знаю. проходили, много не пей.
Я FOMO не страдаю..Всех денег с рынка не забрать.Мне вполне хватило.1.48 последние сделки.Она и 3+ даже в прошлом году кажись была..Лучше зафиксироваться раньше-чем никогда...и иметь реальный +,чем потенциальный - Тут вообще никто многие альты совсэм не признают,так и сидят....не скажу что делают на биткоин...(но фраза эта-весьма не культурная,с сексуальным подтекстом )
Согласен в основном с написанным.Я только альтами. биток не даёт ни такой прибыли ни адреналина.Но твой случай кумедный. однако.Честно - у меня такое было раза три Поэтому стоит интересоваться фундаментом монет. кот имеешь.
Кучинелли написав:биток не даёт ни такой прибыли ни адреналина.Но твой случай кумедный. однако.Честно - у меня такое было раза три Поэтому стоит интересоваться фундаментом монет. кот имеешь.
Не,это не кумедный...Кумедно было с ZRX.Было несколько сот монет-взял их на дне,когда обвал был..Думал,будет падать доберу еще..Ниже не пошло.Взял в конечном итоге-закрыл их по 0.21.А эта....падла(другое слово и не подберешь)-вырос до 0.4 через 2!!дня"!! Хоть и не много было,но вот тогда все же обидно было..А тут-OMG в моем случае более чем отработал и сливал я его по уровням-четко и направленно..Нехай его спекули хоть на 4$ затолкают,об этом никто не может знать,я бы его все равно до 2S не держал бы,после такой цены дна в 0.4-0.5$ Какой там фундамент у обычной,в общем то и не слишком примечательной монеты,скатившейся только за год на 85% от цены пика...Не говоря уже о 2018 годе..
Я вообще смотрю,мне что то ситуация по рынку,начинает напоминать начало 2018г...Когда дед откатился,а альты еще кипишовали почти месяц и показывали свои пики...Сейчас происходит тоже самое...Доминация битка упала,альта практически вся показывает рост-дед не ростет.Диаметрально противоположная ситуация,когда был рост деда..Возможно в альту уже пошел перелив и никаких 11К и даже 10500-мы можем и не увидеть?? Постреляют чуток альты,дед побегает в районе 9-10К и пойдем до низов...Рост как ни верти,по сути,примерно с самого конца марта,чисел с 30...Уже 2 месяца роста...Роста без предварительного и длительного накопления...Ну сколько он может еще продлится??Скоро будем закругляться..