Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:19

Кучинелли написав: биток не даёт ни такой прибыли ни адреналина.Но твой случай кумедный. однако.Честно - у меня такое было раза три Поэтому стоит интересоваться фундаментом монет. кот имеешь. биток не даёт ни такой прибыли ни адреналина.Но твой случай кумедный. однако.Честно - у меня такое было раза триПоэтому стоит интересоваться фундаментом монет. кот имеешь.

Не,это не кумедный...Кумедно было с ZRX.Было несколько сот монет-взял их на дне,когда обвал был..Думал,будет падать доберу еще..Ниже не пошло.Взял в конечном итоге-закрыл их по 0.21.А эта....падла(другое слово и не подберешь)-вырос до 0.4 через 2!!дня"!! Хоть и не много было,но вот тогда все же обидно было..А тут-OMG в моем случае более чем отработал и сливал я его по уровням-четко и направленно..Нехай его спекули хоть на 4$ затолкают,об этом никто не может знать,я бы его все равно до 2S не держал бы,после такой цены дна в 0.4-0.5$ Какой там фундамент у обычной,в общем то и не слишком примечательной монеты,скатившейся только за год на 85% от цены пика...Не говоря уже о 2018 годе..