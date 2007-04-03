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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56
osafly написав: Vitaka написав:
А OMG шортить?
И где его шортить?? Он что,на каких то биржах разве есть в маржиналке?? И где?
На Битфайнексе. Три пары, мах Х3,3
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:31
Кто там торгует,можно было бы вариант с шортом рассмотреть по этой монете...Сомневаюсь что ее затолкают далеко и надолго.Она уже 4-4,5х сделала за несколько дней с низов..ZRX вон уже пошел назад..Лонг выше 2$-отличная точка входа.
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osafly
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46
Казак,ты там Qtum зашортил?? Гляди чтоб он вторым OMG не стал.Эта монета гораздо мощнее,тут 2$ памп не ограничится.Смотри чтоб не отымели тебя,бо и глазом не успеешь моргнуть.Qtum шортить сейчас-это на грани мазохизма.Он вообще не рос практически,с начала этого роста...Гораздо меньше чем все остальные монеты.У меня как лежал,так и лежит до сих пор мертвым грузом в лонг,ждет своего часа
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