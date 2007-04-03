На Битфайнексе. Три пары, мах Х3,3
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто там торгует,можно было бы вариант с шортом рассмотреть по этой монете...Сомневаюсь что ее затолкают далеко и надолго.Она уже 4-4,5х сделала за несколько дней с низов..ZRX вон уже пошел назад..Лонг выше 2$-отличная точка входа.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казак,ты там Qtum зашортил?? Гляди чтоб он вторым OMG не стал.Эта монета гораздо мощнее,тут 2$ памп не ограничится.Смотри чтоб не отымели тебя,бо и глазом не успеешь моргнуть.Qtum шортить сейчас-это на грани мазохизма.Он вообще не рос практически,с начала этого роста...Гораздо меньше чем все остальные монеты.У меня как лежал,так и лежит до сих пор мертвым грузом в лонг,ждет своего часа
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:00
Не лише ктум, торгую зара активно шлаком, по 10 баксів на позицію. Хапаю 1% і перезаходжу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Продожаю сидеть в лонге EOS/BTC на 1000 штучек.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Акулам пора что то предпринять...Объемы торгов,сегодня упали до неприличного минимума наверное за последние месяца полтора...У бирж нет приличного им "выхлопа" А асики Битамйна-скоро покроются ржавчиной..на складах,потому что майнить-ну его нах..Комиссии за транзу подняли-тем и питаются.Назрел выход в любую из сторон,только бы не стоять на месте,иначе-последний хомяк рассосется окончательно.Лето не за горами,кризис после лета.
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