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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1891189218931894

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56

  osafly написав:
  Vitaka написав:А OMG шортить?


И где его шортить?? Он что,на каких то биржах разве есть в маржиналке?? И где?

На Битфайнексе. Три пары, мах Х3,3
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто там торгует,можно было бы вариант с шортом рассмотреть по этой монете...Сомневаюсь что ее затолкают далеко и надолго.Она уже 4-4,5х сделала за несколько дней с низов..ZRX вон уже пошел назад..Лонг выше 2$-отличная точка входа.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак,ты там Qtum зашортил?? Гляди чтоб он вторым OMG не стал.Эта монета гораздо мощнее,тут 2$ памп не ограничится.Смотри чтоб не отымели тебя,бо и глазом не успеешь моргнуть.Qtum шортить сейчас-это на грани мазохизма.Он вообще не рос практически,с начала этого роста...Гораздо меньше чем все остальные монеты.У меня как лежал,так и лежит до сих пор мертвым грузом в лонг,ждет своего часа
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:00

  osafly написав:Казак,ты там Qtum зашортил?? Гляди чтоб он вторым OMG не стал.Эта монета гораздо мощнее,тут 2$ памп не ограничится.Смотри чтоб не отымели тебя,бо и глазом не успеешь моргнуть.Qtum шортить сейчас-это на грани мазохизма.Он вообще не рос практически,с начала этого роста...Гораздо меньше чем все остальные монеты.У меня как лежал,так и лежит до сих пор мертвым грузом в лонг,ждет своего часа

Не лише ктум, торгую зара активно шлаком, по 10 баксів на позицію. Хапаю 1% і перезаходжу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Продожаю сидеть в лонге EOS/BTC на 1000 штучек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Акулам пора что то предпринять...Объемы торгов,сегодня упали до неприличного минимума наверное за последние месяца полтора...У бирж нет приличного им "выхлопа" А асики Битамйна-скоро покроются ржавчиной..на складах,потому что майнить-ну его нах..Комиссии за транзу подняли-тем и питаются.Назрел выход в любую из сторон,только бы не стоять на месте,иначе-последний хомяк рассосется окончательно.Лето не за горами,кризис после лета.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:59

  osafly написав:Акулам пора что то предпринять...Объемы торгов,сегодня упали до неприличного минимума наверное за последние месяца полтора...У бирж нет приличного им "выхлопа" А асики Битамйна-скоро покроются ржавчиной..на складах,потому что майнить-ну его нах..Комиссии за транзу подняли-тем и питаются.Назрел выход в любую из сторон,только бы не стоять на месте,иначе-последний хомяк рассосется окончательно.Лето не за горами,кризис после лета.

Надували пузир, тезером незабезпеченим, надували, настригли шортистів. Тепер насіли нові шортисти, а тезера далі друкувати, вже якось неприлично! :) І наверх гнати, випустити тих, хто на хаях затарився жаба дусить...І вниз теж жаба дусить. Не можуть визначитися куди пристати: до гарних чи розумних? :) Жаба додусить скоро так, що всіх хомяків передушать і зуби на полку. Прикриють цю тему з криптолайном. Нових буратин вже не знайти... :) Хомяка теж треба стригти з умом, дати трошки пухом обрости, а не стригти до костей... :) Вже навіть не намагаються створити подобіє торгів. Чиста маніпулція і полюють на депозити маржинальщиків. Неозброєним оком видно. У відсутності достатньої волатильності на споті, придумали маржиналку, фючі, щоб заманити хомяків. Тепер і ця замануха вже розкрита. Хомяк обережний став. А все непомірна жадоба китів. Хомяка скоро в Червону книгу треба буде заносити. Бережіть природу - мать вашу! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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