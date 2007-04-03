На Битфайнексе. Три пары, мах Х3,3
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто там торгует,можно было бы вариант с шортом рассмотреть по этой монете...Сомневаюсь что ее затолкают далеко и надолго.Она уже 4-4,5х сделала за несколько дней с низов..ZRX вон уже пошел назад..Лонг выше 2$-отличная точка входа.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казак,ты там Qtum зашортил?? Гляди чтоб он вторым OMG не стал.Эта монета гораздо мощнее,тут 2$ памп не ограничится.Смотри чтоб не отымели тебя,бо и глазом не успеешь моргнуть.Qtum шортить сейчас-это на грани мазохизма.Он вообще не рос практически,с начала этого роста...Гораздо меньше чем все остальные монеты.У меня как лежал,так и лежит до сих пор мертвым грузом в лонг,ждет своего часа
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:00
Не лише ктум, торгую зара активно шлаком, по 10 баксів на позицію. Хапаю 1% і перезаходжу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Продожаю сидеть в лонге EOS/BTC на 1000 штучек.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Акулам пора что то предпринять...Объемы торгов,сегодня упали до неприличного минимума наверное за последние месяца полтора...У бирж нет приличного им "выхлопа" А асики Битамйна-скоро покроются ржавчиной..на складах,потому что майнить-ну его нах..Комиссии за транзу подняли-тем и питаются.Назрел выход в любую из сторон,только бы не стоять на месте,иначе-последний хомяк рассосется окончательно.Лето не за горами,кризис после лета.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:59
Надували пузир, тезером незабезпеченим, надували, настригли шортистів. Тепер насіли нові шортисти, а тезера далі друкувати, вже якось неприлично! І наверх гнати, випустити тих, хто на хаях затарився жаба дусить...І вниз теж жаба дусить. Не можуть визначитися куди пристати: до гарних чи розумних? Жаба додусить скоро так, що всіх хомяків передушать і зуби на полку. Прикриють цю тему з криптолайном. Нових буратин вже не знайти... Хомяка теж треба стригти з умом, дати трошки пухом обрости, а не стригти до костей... Вже навіть не намагаються створити подобіє торгів. Чиста маніпулція і полюють на депозити маржинальщиків. Неозброєним оком видно. У відсутності достатньої волатильності на споті, придумали маржиналку, фючі, щоб заманити хомяків. Тепер і ця замануха вже розкрита. Хомяк обережний став. А все непомірна жадоба китів. Хомяка скоро в Червону книгу треба буде заносити. Бережіть природу - мать вашу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 24 тра, 2020 01:37
Тезер снова начали печатать. Спрос на деда есть, сильно падать он сейчас не будет, но и вверх гнать его пока незачем. Пока фонда стабильна и триллионы новонапечатанного фиата не льют куда только можно, всё норм. Вот если в США сделают дубль фокуса 1933 года с запретом на частное владение банковскими драгметаллами и монетой, тогда деду будет реальный туземун.
|