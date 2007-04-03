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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1892189318941895

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Печать тезера - это нормально. я бы даже сказал, что мало.тезер в крипте это как доллар в мировой экономике.


хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:Печать тезера - это нормально. я бы даже сказал, что мало.тезер в крипте это как доллар в мировой экономике.


хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?

Ты можешь доказать лохотронность или только читаешь всякую пургу .суд и тот пока ничего лохотронного не доказал.
Ты читал. что я написал :?: Допустим тебе нужно продать битка на ярд зелени, но временно. чтобы потом откупить обратно.Тезер для того и придуман. чтобы это всё не прокручивать через реальные деньги.Да, не спорю, риск есть.Но риск он вообще есть всегда и особенно в крипторынке.При чём здесь - власник.А рипл или эфириум хто печатает или космос с матиком.да ничем не отличается.Почему вдруг на тезер такие наезды :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:14

Кучинелли
мабуть я до кінця не розумію природу тезера
що за ним стоїть
це звичайний г*** на блокчейні чи щось інше...

йду прочитаю
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19

Что там за магическая поддержка на 8888, технари? :D Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...
zРадио
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