хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57
Ты можешь доказать лохотронность или только читаешь всякую пургу .суд и тот пока ничего лохотронного не доказал.
Ты читал. что я написал Допустим тебе нужно продать битка на ярд зелени, но временно. чтобы потом откупить обратно.Тезер для того и придуман. чтобы это всё не прокручивать через реальные деньги.Да, не спорю, риск есть.Но риск он вообще есть всегда и особенно в крипторынке.При чём здесь - власник.А рипл или эфириум хто печатает или космос с матиком.да ничем не отличается.Почему вдруг на тезер такие наезды
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:14
Кучинелли
мабуть я до кінця не розумію природу тезера
що за ним стоїть
це звичайний г*** на блокчейні чи щось інше...
йду прочитаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19
Что там за магическая поддержка на 8888, технари? Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...
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