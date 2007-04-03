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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1892189318941895

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Печать тезера - это нормально. я бы даже сказал, что мало.тезер в крипте это как доллар в мировой экономике.


хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:Печать тезера - это нормально. я бы даже сказал, что мало.тезер в крипте это как доллар в мировой экономике.


хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?

Ты можешь доказать лохотронность или только читаешь всякую пургу .суд и тот пока ничего лохотронного не доказал.
Ты читал. что я написал :?: Допустим тебе нужно продать битка на ярд зелени, но временно. чтобы потом откупить обратно.Тезер для того и придуман. чтобы это всё не прокручивать через реальные деньги.Да, не спорю, риск есть.Но риск он вообще есть всегда и особенно в крипторынке.При чём здесь - власник.А рипл или эфириум хто печатает или космос с матиком.да ничем не отличается.Почему вдруг на тезер такие наезды :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:14

Кучинелли
мабуть я до кінця не розумію природу тезера
що за ним стоїть
це звичайний г*** на блокчейні чи щось інше...

йду прочитаю
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19

Что там за магическая поддержка на 8888, технари? :D Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 01:52

Вверх пойдём, когда лонгистов пообстригут. Хотя сегодняшняя стрижка была так себе, всего 30 лямов. UPD: уже 80 лямов
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:41

  greenozon написав:Кучинелли
мабуть я до кінця не розумію природу тезера
що за ним стоїть
це звичайний г*** на блокчейні чи щось інше...

йду прочитаю

Не обижайся. дорогой.вся крипта это Г, что монеты. что стейблкоины.Тезер конечно ГГГней многих. но он нужен. без него уже никак.и время показало. что все попытки с ним конкурировать не привели к успеху.Да, вместе с ним возникает дополнительный риск, т к он не фиатные деньги.Но пока риск очень мал.Вон Аирмакс этот риск несколько лет переживал, наконец то успокоился.Вся крипта -риск.
ну и тезер не на блокчейне. а уже на трёх блокчейнах...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:43

  zРадио написав:Что там за магическая поддержка на 8888, технари? :D Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...

То Виларсо выделывался когда то красивыми числами.Поддержку нашли...уже, а дальше как обычно варианты.
Кучинелли
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