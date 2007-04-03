хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
хто власник тезер-лохотрону?
чому б вам не напечатати 1 ММ кучінелі-баксів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57
Ты можешь доказать лохотронность или только читаешь всякую пургу .суд и тот пока ничего лохотронного не доказал.
Ты читал. что я написал Допустим тебе нужно продать битка на ярд зелени, но временно. чтобы потом откупить обратно.Тезер для того и придуман. чтобы это всё не прокручивать через реальные деньги.Да, не спорю, риск есть.Но риск он вообще есть всегда и особенно в крипторынке.При чём здесь - власник.А рипл или эфириум хто печатает или космос с матиком.да ничем не отличается.Почему вдруг на тезер такие наезды
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:14
Кучинелли
мабуть я до кінця не розумію природу тезера
що за ним стоїть
це звичайний г*** на блокчейні чи щось інше...
йду прочитаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:19
Что там за магическая поддержка на 8888, технари? Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...
Додано: Пон 25 тра, 2020 01:52
Вверх пойдём, когда лонгистов пообстригут. Хотя сегодняшняя стрижка была так себе, всего 30 лямов. UPD: уже 80 лямов
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:41
Не обижайся. дорогой.вся крипта это Г, что монеты. что стейблкоины.Тезер конечно ГГГней многих. но он нужен. без него уже никак.и время показало. что все попытки с ним конкурировать не привели к успеху.Да, вместе с ним возникает дополнительный риск, т к он не фиатные деньги.Но пока риск очень мал.Вон Аирмакс этот риск несколько лет переживал, наконец то успокоился.Вся крипта -риск.
ну и тезер не на блокчейне. а уже на трёх блокчейнах...
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:43
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уже читал?Это конечно не про лохотронность.Но тут чётко вытекает то, что стейблкоинам быть.У них есть будущее и применение.Как я и писал, при капе 200+ ярдов. капа ск 10 ярдов даже мала.Абсолютно понятно. что ск должны быть обеспечены.Но это не нашего умадело, там есть кому проверять.И пока особых проблем не обнаружено.они конечно мухлюют, потом при опасности сжигают лишнее.Но кто счас этим не занимается. весь мир на том стоит.
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, safonovstanislav і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|