phantom_systems написав:Когда стэйблкоины начнут выпускать банки, а не мутные конторы без аудита, тогда они действительно состоятся. Пока что имеем то, что имеем, все же лучше, чем ничего.
Шорты перевалили за 30%, скоро созреют для стрижки.
То что биток не смог преодолеть психологический барьер в 10к и откатился ниже 9к, скорее говорит о потере интереса в краткосроке. Все кто хотел его уже купили до халвинга, теперь неохотно продают или ждут роста дальше.
В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть.