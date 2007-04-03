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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:12

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Когда стэйблкоины начнут выпускать банки, а не мутные конторы без аудита, тогда они действительно состоятся. Пока что имеем то, что имеем, все же лучше, чем ничего.

Шорты перевалили за 30%, скоро созреют для стрижки.

То что биток не смог преодолеть психологический барьер в 10к и откатился ниже 9к, скорее говорит о потере интереса в краткосроке. Все кто хотел его уже купили до халвинга, теперь неохотно продают или ждут роста дальше.

В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть.
phantom_systems
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