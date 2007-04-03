Додано: Пон 25 тра, 2020 20:00

phantom_systems написав: В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть. В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть.

рівень кредитного плеча

Думаю немає в маніпульки жодного стратегічного плану: ні 8, ні 9, ні 10. Є ринок, але специфічний. Є кити і хомки. Хомки роблять ставки. Кити мають ліквідність, як у лайнокрипті, так і псевдофіаті(тезер), який можуть друкувати до усєрачки, в разі потреби. Система аналізує скупчення таких ставок, особливо з плечем і хитають ваги в той чи інший бік, до потрібного рівня. Недарма комісія за торги мейкера нижче, ніж тейкера. Це примушує хомок робити ставки. Якщо хомки не робитимуть ставок, то киту залишається лише гоняти повітря в системі, імітувати обєми торгів, немає кого стригти... Тобто ціну визначають хомки, але вершки, з будь якого руху, знімають кити. Вгадувати рух напрямку ціни - це чисте казино. Тому треба дотримуватися маніменеджменту, хеджувати ризики і торгувати на запропонованих рівнях, щодня, інтрадей, скальп. І мати стабільні 1-2% на морозиво, ніж бути тузємунєром!Звісно, що ті 1-2% на морозиво, треба брати, використовуючи*10.П.С. Спеціально виділив червоним!Робили зауваження з приводу того, що некоректно писав, що торгую з плечем 10.П.С. 2. Остання маніпуляція, з походом на 10000, чисто для стрижки шортистів, бо кити побачили, що інтерес до крипти нульовий і всі ставки зроблені на шорт. Як викрасти ці гроші у хомок, коли псевдофіату(тезера) недостатньо для туземуну? Почали друкувати тезера... З часом, цей тезер треба буде поміняти на реальні бакси, але таким чином, щоб система стрижки продовжувала свою чорну справу - стригти хомок і збагачувати китів.Висновок: залиш надію на заробіток, всяк увєровавший в тузємун! Якщо виграєш куш, все одно з часом програєш! Ласуй ЩОДНЯ морозивом!Живемо тут і зараз. І краще общипаємо курку сьогодні, ніж бум мріяти про шашлик з журавля завтра!