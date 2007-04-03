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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:12

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Когда стэйблкоины начнут выпускать банки, а не мутные конторы без аудита, тогда они действительно состоятся. Пока что имеем то, что имеем, все же лучше, чем ничего.

Шорты перевалили за 30%, скоро созреют для стрижки.

То что биток не смог преодолеть психологический барьер в 10к и откатился ниже 9к, скорее говорит о потере интереса в краткосроке. Все кто хотел его уже купили до халвинга, теперь неохотно продают или ждут роста дальше.

В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:00

  phantom_systems написав:В этом весь смысл. Продавили деда ниже 9к, чтобы набежавшие перед халвингом его сбросили, дескать, туземун не удался. Шортисты ждут 8к и ниже, особенно вошедшие у 7к. Им тоже обломится. Рост будет в нужный момент, когда его не ждут. Пока что альты могут немного подтянуть.

Думаю немає в маніпульки жодного стратегічного плану: ні 8, ні 9, ні 10. Є ринок, але специфічний. Є кити і хомки. Хомки роблять ставки. Кити мають ліквідність, як у лайнокрипті, так і псевдофіаті(тезер), який можуть друкувати до усєрачки, в разі потреби. Система аналізує скупчення таких ставок, особливо з плечем і хитають ваги в той чи інший бік, до потрібного рівня. Недарма комісія за торги мейкера нижче, ніж тейкера. Це примушує хомок робити ставки. Якщо хомки не робитимуть ставок, то киту залишається лише гоняти повітря в системі, імітувати обєми торгів, немає кого стригти... Тобто ціну визначають хомки, але вершки, з будь якого руху, знімають кити. Вгадувати рух напрямку ціни - це чисте казино. Тому треба дотримуватися маніменеджменту, хеджувати ризики і торгувати на запропонованих рівнях, щодня, інтрадей, скальп. І мати стабільні 1-2% на морозиво, ніж бути тузємунєром! :) Звісно, що ті 1-2% на морозиво, треба брати, використовуючи рівень кредитного плеча *10. :)

П.С. Спеціально виділив червоним! :D Робили зауваження з приводу того, що некоректно писав, що торгую з плечем 10. :wink:

П.С. 2. Остання маніпуляція, з походом на 10000, чисто для стрижки шортистів, бо кити побачили, що інтерес до крипти нульовий і всі ставки зроблені на шорт. Як викрасти ці гроші у хомок, коли псевдофіату(тезера) недостатньо для туземуну? Почали друкувати тезера... З часом, цей тезер треба буде поміняти на реальні бакси, але таким чином, щоб система стрижки продовжувала свою чорну справу - стригти хомок і збагачувати китів.

Висновок: залиш надію на заробіток, всяк увєровавший в тузємун! Якщо виграєш куш, все одно з часом програєш! Ласуй ЩОДНЯ морозивом! :) Живемо тут і зараз. І краще общипаємо курку сьогодні, ніж бум мріяти про шашлик з журавля завтра!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:43

  zРадио написав:Что там за магическая поддержка на 8888, технари? :D Никак не пробьем вниз, ну и, соответственно, не можем идти вверх...


Лови. только что на фьючах для тебя Банан нарисовал
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:59

  Кучинелли написав:Лови. только что на фьючах для тебя Банан нарисовал

Ключове у реченні, виділив червоним! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы пошли откровенно говоря- хреновые..У меня создается впечатление,что рынок реально полупустой.Нет огонька,нет какого то задора ни в росте,ни в коррекциях..Такое впечатление-биржи тупо гоянют у себя по кругу,те кто покупал по 5-6тыс.. льют потихоньку,чтоб не спугнуть последних дурачков-буратин и пытаются при первой возможности,нанизать на вертел шортистов.Такое впечатление,кто кого первый наеб... Но биржи всегда на шаг впереди,потому что владеют всей статистикой шортов и лонгов-большего и не нужно.Альта не падает почему то...очень и очень слабо.Все может закончиться эпически и одномоментно..Возможно,даже после небольшого возврата в зад...Время тикает и пора уже что то предпринять с ростом,если конечно он запланирован.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:51

  osafly написав:биржи тупо гоянют у себя по кругу,те кто покупал по 5-6тыс.. льют потихоньку,чтоб не спугнуть последних дурачков-буратин и пытаются при первой возможности,нанизать на вертел шортистов.Такое впечатление,кто кого первый наеб... .

Не лише шортистів, а й лонгустів... :) Тупо красти гроші. А чому б й ні? Крипталайна дофіга, можна лити і лити - стригти лонгустів. Буде більше шортунів - додрукують тезера і постришуть шортунів...Ти туди не ходи, сюди ходи... А то сніг башка попаде, зовсім мертвий будеш... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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