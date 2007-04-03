Додано: Вів 26 тра, 2020 02:55

жду 8450 и вхожу в шорт, хотя можно и щас уже входить, если интрадей. 200% срубили и так с битка за 2 месяца, быстрый профит для крупных игроков, а щас мутно, индексы восстанавливаются, но все так нестабильно, по графикам картинка отличная на падение, не вижу причин для подьема битка. ситуация такая же, как в прошлом году. был хай, хай не обновили, упали. тоже самое и сейчас, только еще в добавок вышли из 2 месячного стабильного тренда вниз + отскочили от 3летнего треугольника вниз (даже не коснулись его, по правде), на логарифмическом графике была попытка вернуться выше линии, которая раньше всегда была поддержкой, а теперь стала сопротивлением. короче, ставлю на отскок от уровня 5500, и, быть может, соплю на 3500-4000