Додано: Вів 26 тра, 2020 13:34

Vitaka написав: Козак-характерник написав: Vitaka написав: Например, чтобы сбросить игроков с плечЬОм Х50 нужно качнуть курс на 2,01% - это уже ликвидация. А стопы побрить и того меньше. Например, чтобы сбросить игроков с плечЬОм Х50 нужно качнуть курс на 2,01% - это уже ликвидация. А стопы побрить и того меньше.

Ну от допоки всіх не ліквідують, то про який тузехел чи туземун, може йти мова? А якщо в мене велике забезпечення і рівень кредитного плеча 10, то хто дозволить мені зірвати куш 1800, навіть, якщо я задію лише 10% від депо? Наприклад, в мене 30000 на депо. 10% від депо, це 3000, з рівнем плеча 10, це ті самі 30000. Хто піде при такому розкладі на 1800? Та навіть на 5000... Ну от допоки всіх не ліквідують, то про який тузехел чи туземун, може йти мова? А якщо в мене велике забезпечення і рівень кредитного плеча 10, то хто дозволить мені зірвати куш 1800, навіть, якщо я задію лише 10% від депо? Наприклад, в мене 30000 на депо. 10% від депо, це 3000, з рівнем плеча 10, це ті самі 30000.Хто піде при такому розкладі на 1800? Та навіть на 5000...



Хосподи... Ну скока можно объяснять? Ви понимаете разницу между своими и заёмными средствами? Ещё раз для глухонемых: плечьо возникает, когда открывается позиция на сумму БОЛЬШЕ, чем есть на маржинальном счете.

Из приведенных сумм, например, чтобы торговать с плечом Х3, нужно открыть позицию/ии на 30к * 3 = 90к.

До тех пор, пока открытая позиция/ии не будет превышать сумму активов на маржиналке - Вы играете на свои таньгэ, БЕЗ плеча вообще, даже Х1,00001.

Так понятно?

Мочь сделать и уже сделать это как обещать жениться и таки жениться. Хосподи...Ну скока можно объяснять? Ви понимаете разницу между своими и заёмными средствами? Ещё раз для глухонемых: плечьо возникает, когда открывается позиция на сумму БОЛЬШЕ, чем есть на маржинальном счете.Из приведенных сумм, например, чтобы торговать с плечом Х3, нужно открыть позицию/ии на 30к * 3 = 90к.До тех пор, пока открытая позиция/ии не будет превышать сумму активов на маржиналке - Вы играете на свои таньгэ, БЕЗ плеча вообще, даже Х1,00001.Так понятно?Мочь сделать и уже сделать это как обещать жениться и таки жениться.

как ты помнишь, я недавно на фьючи залез.кстати, на 90% разобрался во всех своих вопросах и цифрах на интерфейсе.Так вот, плечо даёт эффект на прибыль.Т е колво монет не растёт пропорционально плечу.Но прибыль. например в 1-2% даёт прибыль в 10-20%...но опять же от собственных средств. а не от нарисованных в 10-20 раз большего числа монет.ПС что в принципе тоже очень гуд.особенно при угадайке направления и сильном движении.Т е в отличие от КХ мне более интересно плечо для сильного движения. чем щипачество.Вот берём эфирку для примера - сча с плечём 10 он скакнёт с 200 на 240.Это 20%, т о будет 200% от позиции.Ну и ещё. можно хедж делать, но как доп расход, в противоход самому себе.Тогда просто прибыль меньше будет.Но в случае проиграша. то и убыток меньше.